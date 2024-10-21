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        Batman'da "Yatırım ve İstihdam Ödülleri" sahiplerini buldu

        Batman'da yatırımcı ve girişimcilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 23:01 Güncelleme: 21.10.2024 - 23:12
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        Batman'da "Yatırım ve İstihdam Ödülleri" sahiplerini buldu
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        Batman'da yatırımcı ve girişimcilere ödül verildi.

        Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda "Yatırım ve İstihdam Ödülleri" töreni düzenlendi.

        Vali Ekrem Canalp törende yaptığı konuşmada güçlü bir Batman inşa edebilmek için sanayi sektörünü önemsediklerini söyledi.

        Batman’da sanayinin oluşturulabilmesi için 2 yıl önce hazırladıkları projelerin tek tek hayata geçirildiğini belirten Canalp, şöyle konuştu:

        "Batman’da 3 yeni Organize Sanayi Bölgesi ve 2 küçük sanayi sitesi, arkasından 2 lojistik kent ve yeni sera kentler yapmaya karar verdik. Bu projeleri hayata geçirdiğimiz zaman olacak şey, kısa vadede 65 bin kişi, orta ve uzun vadede 100 bin kişiye aşkın istihdam olacak. İşte bunu yaptığınız zaman, enerjinizi bu alana yönlendirdiğiniz zaman Batman için geçerli olan reçeteyi de çözümü de, çareyi de üretmiş oluyorsunuz.”

        İŞKUR İl Müdürü Kaya İlhan Çetinkaya da Batman’ın özellikle tekstil, gıda, perakende sektörü gibi sektörlerin yanında sağlık, konaklama, inşaat, kimya ve teknoloji sektörlerinde de yatırımlarıyla göz dolduran ve büyükşehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir il olduğunu aktardı.

        İlgili sektörlerde çalışan her bir iş verene devletin sunmuş olduğu desteleri seferber ederek katkı sunma gayret ettiklerini kaydeden Çetinkaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye yüzyılında 1 milyon istihdam sağlanması düsturuyla ilimizde üretim ve kalkınmanın kapıları ardına kadar açılmıştır. İlimizde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve küçük sanayi sitelerinin hayata geçmesiyle on birlerce yeni istihdam sağlanacaktır." diye konuştu.

        Program sonunda yatırımcı ve girişimcilere çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

        Programa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, kurum amirleri, siyasi parti yetkilileri, oda başkanları, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

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