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        Batman'da lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise öğrencileri Gazze yararına kermes etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:35
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        Batman'da lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise öğrencileri Gazze yararına kermes etkinliği düzenledi.

        Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler ve İlçe Müftülüğünün katkılarıyla düzenlenen kermeste, öğrenciler yaptığı pasta ve yemek çeşitlerini satışa sundu.

        Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kermese kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Resim sergisinin de düzenlendiği kermeste, elde edilen kazanç Gazze'ye bağışlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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