Batman'da lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi

Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler ve İlçe Müftülüğünün katkılarıyla düzenlenen kermeste, öğrenciler yaptığı pasta ve yemek çeşitlerini satışa sundu.

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