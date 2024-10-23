Sason'da voleybol turnuvası düzenlendi

Turnuva sayesinde okullar arasında dayanışma ve kaynaşma sağlandığını dile getiren Aldemir, Anadolu geleneğinde büyük öneme sahip olan misafirperverlik örneği gösteren öğrencilerin hep beraber etkinliklere doyduğunu belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamuran Aldemir, turnuva ile öğrencilerin kaynaşması ve sosyalleşmesinin amaçlandığını söyledi.

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