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        Sason'da voleybol turnuvası düzenlendi

        Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde voleybol turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:19
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        Sason'da voleybol turnuvası düzenlendi
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        Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde voleybol turnuvası yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yücebağ Belediyesinin katkılarıyla Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulunun ev sahipliğinde voleybol turnuvası düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamuran Aldemir, turnuva ile öğrencilerin kaynaşması ve sosyalleşmesinin amaçlandığını söyledi.

        Turnuva sayesinde okullar arasında dayanışma ve kaynaşma sağlandığını dile getiren Aldemir, Anadolu geleneğinde büyük öneme sahip olan misafirperverlik örneği gösteren öğrencilerin hep beraber etkinliklere doyduğunu belirtti.

        Turnuvaya, 14 okuldan 140 sporcu katıldı. Turnuvada, Şehitler Ortaokulu birinci, Umurlu Ortaokulu ikinci, Karşıyaka YBO üçüncü oldu.

        İlçe yöneticilerinin katılımıyla izlenen final maçında dereceye giren okullara kupa ve hediyeler verildi.

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