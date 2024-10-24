Batman'da polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Atatürk İlkokulunda eğitim gören öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Eğitimin ardından öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi içeren broşür dağıtıldı.
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