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        Batman'da polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:20
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        Batman'da polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Atatürk İlkokulunda eğitim gören öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        Eğitimin ardından öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi içeren broşür dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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