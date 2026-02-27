Batman'da kaçakçılık operasyonunda 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 45 araçta arama yapıldı. Aramalarda, gümrük kaçağı 11 bin 500 paket sigara, 41 parfüm, 23 elektronik sigara, 143 paket nargile tütünü ve faturasız 92 kamyon lastiği ele geçirildi. Olayla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.