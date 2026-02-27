Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da 33 firari hükümlü yakalandı

        Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 27.02.2026 - 10:48
        Batman'da 33 firari hükümlü yakalandı

        Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-26 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

