Batman'da 33 firari hükümlü yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-26 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

