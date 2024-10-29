Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milletin vatan, bayrak ve değerleri için fedakarlık ve kahramanlıkla verdiği mücadelenin sonucuyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamanın heyecanı ve haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

İmrak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, yurt içinde ve sınırlarımız dışındaki istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."