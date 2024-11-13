Batman'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Şerbetli köyü mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tır, 2 hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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