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        Batman'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Batman'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 18:14 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:40
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        Batman'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Batman'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Şerbetli köyü mevkisinde ​​​​​​​sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tır, 2 hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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