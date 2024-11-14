Batman'da yasa dışı protestolara katılan 5 kişi tutuklandı

Batman'da yasa dışı protestolara katıldığı gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte gerçekleştirilen yasa dışı protesto eylemlerine katılıp, taşla ve molotofkokteyli ile ekip araçlarına ve personele saldırıda bulunduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.