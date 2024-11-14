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        Batman'da yasa dışı protestolara katılan 5 kişi tutuklandı

        Batman'da yasa dışı protestolara katıldığı gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:36
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        Batman'da yasa dışı protestolara katılan 5 kişi tutuklandı
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        Batman'da yasa dışı protestolara katıldığı gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte gerçekleştirilen yasa dışı protesto eylemlerine katılıp, taşla ve molotofkokteyli ile ekip araçlarına ve personele saldırıda bulunduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

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