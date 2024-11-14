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        Batman'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 20:20 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:25
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        Batman'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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        Batman'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince "çocuğun cinsel istismarı", "silahla tehdit", "yağma", "uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık" suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan oB.Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        B.Ü. Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Üst aramasında 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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