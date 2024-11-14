Batman'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince "çocuğun cinsel istismarı", "silahla tehdit", "yağma", "uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık" suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan oB.Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.