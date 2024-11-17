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        AK Parti Beşiri İlçe Başkanlığına Hasan Okay seçildi

        Batman'ın Beşiri ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 00:19 Güncelleme: 17.11.2024 - 00:21
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        AK Parti Beşiri İlçe Başkanlığına Hasan Okay seçildi
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        Batman'ın Beşiri ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Beşiri Spor Salonunda düzenlenen ve tek liste halinde gidilen kongrede, geçerli oyların tamamını alan Hasan Okay İlçe Başkanlığına seçildi.

        Kongreye, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

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