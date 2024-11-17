AK Parti Beşiri İlçe Başkanlığına Hasan Okay seçildi
Batman'ın Beşiri ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Beşiri Spor Salonunda düzenlenen ve tek liste halinde gidilen kongrede, geçerli oyların tamamını alan Hasan Okay İlçe Başkanlığına seçildi.
Kongreye, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.
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