DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da konuştu:

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye halklarına sesleniyoruz, gelin dayanışmayı büyütelim, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemle çözülmesine hep birlikte öncülük edelim, Türkiye halkları için demokratik bir cumhuriyet için hep beraber 'barış' diyelim." dedi.

Hatimoğulları, Batman'da partisinin öncülüğünde Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Özgürlük Mitingi"nde yaptığı konuşmada, bazı belediyelere "kayyum atandığını" belirterek, buna tepki gösterdi.

Tülay Hatimoğulları, "Acaba Kürt sorununda bir çözüm olur mu?" diye bir soru ortaya atıldığını belirterek, "Şu an bütün Türkiye bu soruyu konuşuyor, bu soruyu tartışıyor. Bir tokalaşmayla başlayan ve devamında tam anlamıyla ne istediklerini bilmediğimiz, çeşitli gelişmeler var. Biz DEM Parti olarak, Kürt halkı olarak, Türkiye halkları olarak elbette onurlu barışın yanındayız." diye konuştu.