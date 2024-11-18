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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte esnafı ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 20:58 Güncelleme: 18.11.2024 - 20:58
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte esnafı ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

        Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile kentte esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Bu ziyaretlerle kendilerine iletilen sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Nasıroğlu, Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından düzenlenen eylemlerde bazı dükkanların camlarının kırıldığını, bu camların yenileneceğini söyledi.

        Nasıroğlu, esnafa gerekli hizmeti sağlayacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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