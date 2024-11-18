AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte esnafı ziyaret etti

Bu ziyaretlerle kendilerine iletilen sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Nasıroğlu, Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından düzenlenen eylemlerde bazı dükkanların camlarının kırıldığını, bu camların yenileneceğini söyledi.

Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile kentte esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

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