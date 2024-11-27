Hasankeyf Kalesi'nde aydınlatma çalışmalarında sona gelindi

Batman Valiliği, Hasankeyf Kalesi'nde yürütülen aydınlatma çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Hasankeyf Kalesi Aydınlatma Projesi"nin yüzde 90 oranında tamamlandığı belirtildi.