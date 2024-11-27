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        Hasankeyf Kalesi'nde aydınlatma çalışmalarında sona gelindi

        Batman Valiliği, Hasankeyf Kalesi'nde yürütülen aydınlatma çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:47
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        Hasankeyf Kalesi'nde aydınlatma çalışmalarında sona gelindi
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        Batman Valiliği, Hasankeyf Kalesi'nde yürütülen aydınlatma çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Hasankeyf Kalesi Aydınlatma Projesi"nin yüzde 90 oranında tamamlandığı belirtildi.

        Proje kapsamında yapılan ilk denemelerle Hasankeyf Kalesi'nin akşam saatlerinde kültürel zenginliklerinin sergilenmeye başlandığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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