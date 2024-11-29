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        Batman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:16
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        Batman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gerçekleşen yasadışı sokak eylemlerine katılıp sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yapan 3 zanlı tespit edildi.

        Yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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