Batman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gerçekleşen yasadışı sokak eylemlerine katılıp sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yapan 3 zanlı tespit edildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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