Batman'da dereye düşen otomobildeki sürücü öldü

Özalp'ın cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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