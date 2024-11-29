Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da dereye düşen otomobildeki sürücü öldü

        Batman'da dereye düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da dereye düşen otomobildeki sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da dereye düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Selçuk Özalp (40) yönetimindeki 72 ABY 650 plakalı otomobil, Petrolkent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak İluh Deresi'ne düştü.

        Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Özalp'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Özalp'ın cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Ehliyet sınavı için kopya düzeneği temin eden şüpheli tutuklandı
        Ehliyet sınavı için kopya düzeneği temin eden şüpheli tutuklandı
        Batman'da ehliyet sınavına girenlere kurduğu düzenekle kopya veren şüpheli...
        Batman'da ehliyet sınavına girenlere kurduğu düzenekle kopya veren şüpheli...
        Batman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Batman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Hırsızlık şüphelileri, 13 kameradan 96 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
        Hırsızlık şüphelileri, 13 kameradan 96 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
        Batman'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Batman'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Batman'da sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı
        Batman'da sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı