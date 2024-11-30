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        Batman'da kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı düzenlendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kış mevsimi süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemler, düzenlenen toplantıda ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:59
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        Batman'da kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı düzenlendi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kış mevsimi süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemler, düzenlenen toplantıda ele alındı.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kazaların önlenmesi, vatandaşların güvenli ve kesintisiz şekilde seyahat etmeleri için uygulanacak tedbirler görüşüldü.

        Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıya, ilgili kamu kurumlarının amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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