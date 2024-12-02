Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle hizmete açıldı.

        Kampüsteki konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Ekrem Canalp, Batman'ı adeta çekim merkezi yapacak güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Canalp, "Diş Hekimliği Fakülteniz varsa bölgedeki bütün ilçelerden, illerden insanlar ileri düzeyde tedavilerini yaptırmak için Batman'a gelirler. Batman bu durumda çekim merkezi olur. Ama eğer ileri düzeyde diş hekimliği tedavisi veremiyorsanız bu hizmetler nerede veriliyorsa oraya gidilir ve o çekim merkezinin uydusu olma konumunda kalırsınız." dedi.

        Rektör Prof. Dr. İdris Demir de Batman Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasının hemen ardından öğrenci alımı yapıldığını ifade ederek, şu anda 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin merkez kampüste eğitim gördüklerini söyledi.

        "3 yılda hem öğrenci alıp hem de Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezini aktif eden ve fakülte binası inşaatına başlayan tek fakülteyiz." diyen Demir, bu kapsamda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Demir, merkez kampüste konumlandırılan 12 ünitelik Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin geçici ruhsat belgesi, faaliyet izin belgesinin düzenlendiğini ifade ederek, "Son olarak SGK ile hasta kabul sözleşmesi imzalanarak hastane kurulumu için gerekli altyapı tamamlanmıştır. Fakülte için arazi kullanım izni, proje, ihale ve beton dökme süreçleri tamamlanmıştır." diye konuştu.

        Törende daha sonra kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışın ardından katılımcılar merkezi gezdi, sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi aldı.

        Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara Denizi'ndeki deprem kaç ili vurur?
        Marmara Denizi'ndeki deprem kaç ili vurur?
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var

        Benzer Haberler

        Batman'da hafif ticari araçta 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirild...
        Batman'da hafif ticari araçta 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirild...
        Batman'da dengbej etkinliği yapıldı
        Batman'da dengbej etkinliği yapıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hane ziyaretlerini sürdürüyo...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hane ziyaretlerini sürdürüyo...
        Batman'da, minibüste 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da, minibüste 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" yapıl...
        Batman'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" yapıl...
        Minibüsteki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        Minibüsteki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu