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        CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Batman'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Seçimlere zaman var. Biz diyoruz ki erken seçim değil derhal seçim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:22 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:22
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        CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Batman'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Seçimlere zaman var. Biz diyoruz ki erken seçim değil derhal seçim." dedi.

        Batman'da partisince düzenlenen "İl Danışma Kurulu Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen Yücel, toplantının gerçekleştirildiği CHP İl Başkanlığına geçti.

        Yücel, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştirdi.

        "Daha yargı süreci devam ederken Yüksek Seçim Kurulunun adli sicil kaydıyla başvuru yaptığında adaylığına izin verdiği isimleri sadece bir soruşturmayla yargı kararı olmadan görevden almak, yerine kayyım atamak bir demokrasi ayıbıdır. Bir belediye başkanı görevden alınıyorsa o belediye meclis üyelerinden seçim yapılarak belediye başkan vekili seçilmesi gerekir." diyen Yücel, bunu doğru bulmadıklarını belirtti.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığını hatırlatan Yücel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan yargılandığını anımsattı.

        Yücel, "İstedikleri kadar davalar, soruşturmalar açsınlar, istedikleri kadar kayyum uygulamalarına devam etsinler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla ve asla bir adım dahi geri adım atmayız." ifadesini kullandı.

        Ekonomik sıkıntılara da değinen Yücel, şöyle dedi:

        "Seçimlere zaman var. Biz diyoruz ki erken seçim değil derhal seçim. Eğer kendilerine güveniyorlarsa getirsinler sandığı. İşte o zaman 47 yıl sonra yerel seçimlerde birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl genel seçimlerde de birinci parti olacağını bu ülke bu millet görsün."

        Yücel daha sonra "CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı"na katıldı.

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