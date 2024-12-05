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        Batman'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:59
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        Batman'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

        İkametlerde yapılan aramada, yasaklı yayın kapsamında bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile örgütü simgeleyen bez parçaları ve şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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