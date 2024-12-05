Batman'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
İkametlerde yapılan aramada, yasaklı yayın kapsamında bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile örgütü simgeleyen bez parçaları ve şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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