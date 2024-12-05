Batman'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İkametlerde yapılan aramada, yasaklı yayın kapsamında bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile örgütü simgeleyen bez parçaları ve şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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