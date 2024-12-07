Batman'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, 5 Aralık'ta Bayındır Mahallesi'nde gerçekleşen cinayet olayında zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, olay anını gösteren KGYS kamerasından yaptıkları inceleme neticesinde olaya karıştıkları biri yaşı küçük olmak üzere 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı.