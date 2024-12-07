Batman'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, 5 Aralık'ta Bayındır Mahallesi'nde gerçekleşen cinayet olayında zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Ekipler, olay anını gösteren KGYS kamerasından yaptıkları inceleme neticesinde olaya karıştıkları biri yaşı küçük olmak üzere 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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