Batman'da 60 yaş üstü bireyler "Tazelenme Üniversitesi" ile sosyalleşiyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da "Tazelenme Üniversitesi" projesine katılan 60 yaş üstü bireyler, günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve sağlıklı yaşam sürmek için eğitim alıyor.

Batman Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" için imzalanan protokol kapsamında eğitimlere başlandı.

Proje kapsamında açılan Tazelenme Üniversitesi'ne başvuran 31 kişiye haftada 2 gün toplam 6 saat ders veriliyor. Katılımcılar, ilk dönem için planlanan ve gönüllü akademisyenlerce verilen, "ilk yardım, sağlıklı beslenme, yaşlılık psikolojisi, tur ve seyahat planlama, bocce, bilinçli ilaç kullanımı, enerji verimliliği, ağız ve diş sağlığı ile örgü teknikleri" konularında eğitimlere katılıyor.

Tazelenme Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarla yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam sürdürmeleri, günlük hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyalleşmeleri hedefleniyor. - Üniversitede 9 ders veriliyor Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Tazelenme Üniversitesi'nde eğitimlerin 4 yıl süreceğini, bu dönem gönüllü akademisyenler eşliğinde 9 derste eğitim verildiğini bildiren Demir, daha sonra İngilizce gibi yabancı dillerle ilgili de kurs vermeyi planladıklarını kaydetti. Demir, şöyle konuştu: "Örgü dersinde de Alzheimer, demans ve parkinson gibi hastalıkların önüne geçebilme, başlamışsa durdurabilme ve yavaşlatabilmeyi amaç ediniyoruz. Batman Üniversitesi olarak büyüklerimizin emeklerini bir nebze de olsa karşılayabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 60 yaş üstü bireylerimizin sosyal hayata katılmalarını, yeni bilgi ve beceriler elde etmelerini, aile bireylerine örnek olmalarının önünün açılmasını amaçlıyoruz."

- "Mutlu olmak için geliyorum" Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim alan Necla Demirhan derslerin çok güzel geçtiğini, burada güzel zaman geçirdiğini dile getirdi. Kemal Yalçın ise 61 yaşında olduğunu, üniversiteye hayatına anlam katmak için geldiğini belirterek, "Mutlu olmak için geliyorum. Bu yaştan sonra bu imkanı bize verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Yaşlı insanların evinden çıkıp gelmesi bile çok önemli." ifadelerini kullandı.