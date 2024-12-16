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        Batman'da ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:01
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        Batman'da ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik eğitimi için Hasankeyf İlkokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilere, trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, karayolu üzerinde yayaların hareket tarzı ve yol güvenliği konularında eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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