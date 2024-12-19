Batman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Batman'ın Sason ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Batman'ın Sason ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Latif Ş'nin kullandığı 34 DBA 431 plakalı pikap, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Gülsüme Ş. (63), Muhammed A, Cahit Y, Fersende Ş, İsmail Y. ve Hüseyin T. yaralandı.
Yaralılardan Gülsüme Ş, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Diğer yaralılar Sason Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.