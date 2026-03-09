Hasankeyf'te okulda kadın veliler için program düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın velilere yönelik program gerçekleştirildi. Hasankeyf Anaokulu'nda, kadınlar gününü kutlamak, onların sosyal ve kültürel hayattaki rollerinin önemini vurgulamak amacıyla kadın veliler için program yapıldı. Programa katılan 60 kadına çeşitli hediyeler verildi.

