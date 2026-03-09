AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantıya katıldı.





Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu tarafından Eğitim-Bir-Sen Batman Şube binasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında konuşan Nasıroğlu, kentin sorunlarının çözümünde ortak aklın önemini vurguladı.





Nasıroğlu, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti.





Toplantıya, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Sözcüsü Şehmuz Önlü, AK Parti Batman Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, il başkan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



