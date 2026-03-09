Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da AMATEM'in temeli atıldı

        –Batman'da Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nin (AMATEM) temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 20:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da AMATEM'in temeli atıldı

        –Batman’da Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nin (AMATEM) temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Huzur Mahallesi’nde yapımına başlanan tesisin temel atma töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, Batman’ın birçok alanda olduğu gibi bağımlılıkla mücadele konusunda da Türkiye’ye model olacağını söyledi.

        Bağımlılıkla mücadeleyi farklı açılardan değerlendirdiklerini aktaran Canalp, “Her şeyden önce, insanlarımızın bağımlı hale gelmesini önlemek için yapılması gereken tüm çalışmalara yoğunlaşacağız. Önleyici faaliyetler bu mücadelenin en önemli ayağını oluşturacaktır. İkinci olarak, eğer bir kişi bağımlı hale gelmişse, bu sorunu yalnızca bir asayiş meselesi, bir güvenlik problemi ya da adli bir konu olarak görmeyeceğiz. Bağımlılık meselesini çok daha geniş bir perspektifle ele alacağız. Çünkü biliyoruz ki bu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için konuyu çok boyutlu şekilde ele almak gerekir.” dedi.

        Bağımlılıkla mücadelede kurumsal kapasitenin de önemli olduğunu kaydeden Canalp, “Kurumsal kapasitemizi güçlendirmek için iki ana unsur üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi AMATEM, ikincisi ise rehabilitasyon merkezidir.” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

        Törene AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'dan Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne z...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'dan Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne z...
        Hasankeyf'te okulda kadın veliler için program düzenlendi
        Hasankeyf'te okulda kadın veliler için program düzenlendi
        Batman'da kar mesaisi devam ediyor
        Batman'da kar mesaisi devam ediyor
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu sivil toplum kuruluşlarının temsilci...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu sivil toplum kuruluşlarının temsilci...
        Batman Oymataş OSB şantiyesinde iş makinesi yakıldı
        Batman Oymataş OSB şantiyesinde iş makinesi yakıldı
        AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığından "vefa iftarı" programı
        AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığından "vefa iftarı" programı