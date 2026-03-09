Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'dan Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne ziyaret

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 16:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'dan Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne ziyaret

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.


        Çamlıtepe Mahallesi'ndeki merkezi ziyaret eden Nasıroğlu, burada yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler hakkında yetkililerden bilgi aldı.


        Eğitmenler ve özel gereksinimli bireylerle bir süre sohbet eden Nasıroğlu, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında aktif rol almasının önemine değinerek, bu alanda yürütülen çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.


        Ziyarete, AK Parti MKYK Üyesi İsmet Gergerli ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Hasankeyf'te okulda kadın veliler için program düzenlendi
        Hasankeyf'te okulda kadın veliler için program düzenlendi
        Batman'da kar mesaisi devam ediyor
        Batman'da kar mesaisi devam ediyor
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu sivil toplum kuruluşlarının temsilci...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu sivil toplum kuruluşlarının temsilci...
        Batman Oymataş OSB şantiyesinde iş makinesi yakıldı
        Batman Oymataş OSB şantiyesinde iş makinesi yakıldı
        AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığından "vefa iftarı" programı
        AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığından "vefa iftarı" programı
        Tilki, kendisine çarpan aracın tamponuna sıkıştı
        Tilki, kendisine çarpan aracın tamponuna sıkıştı