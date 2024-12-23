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        Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:31
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        Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6’sı çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.

        Yolağzı köyündeki evlerinde dün gece rahatsızlanan L.K. (29), M.S.K. (3), İ.K. (6), Y.K. (8), A.K. (11) M.K. (9), D.E.H. (16) ve S.A.E. (58) durumu komşularına belirtti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen 8 kişi ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 8 kişiden S.A.E. ve L.K. Diyarbakır'a sevk edildi, 6 kişi ise taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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