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        Batman'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:07
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        Batman'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Valiliğin açıklamasına göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, Kumluca köyü Atlıhan mezrasındaki kayalık bölgede bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

        Bunun üzerine bölgeye 1 araç ile 4 personelden oluşan AFAD ekibi sevk edildi.

        Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtardı.

        Keçi, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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