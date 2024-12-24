Batman'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Bunun üzerine bölgeye 1 araç ile 4 personelden oluşan AFAD ekibi sevk edildi.

Valiliğin açıklamasına göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, Kumluca köyü Atlıhan mezrasındaki kayalık bölgede bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

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