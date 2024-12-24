AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan yangın çıkan mobilya fabrikasına ziyaret

Ziyarette, Nasıroğlu'na, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve Batman OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vecdin Nasıroğlu da eşlik etti.

Nasıroğlu, yangında can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için ellerinden gelen desteği sunacaklarını ifade etti.

Nasıroğlu, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan ve 19 Aralık'ta çıkan yangında hasar gören mobilya fabrikasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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