Hasankeyf Kaymakamı İmrak Güneşli köyünü ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Güneşli köyüne ziyarette bulundu.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Güneşli köyüne ziyarette bulundu.
Güneşli köyünde vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
İmrak, devletin her zaman vatandaşların yanında ve kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu söyledi.
Vatandaşlar, İmrak'a ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, teşekkür etti.
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