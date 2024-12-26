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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Güneşli köyünü ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Güneşli köyüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:52 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:52
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Güneşli köyünü ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Güneşli köyüne ziyarette bulundu.

        Güneşli köyünde vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

        İmrak, devletin her zaman vatandaşların yanında ve kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

        Vatandaşlar, İmrak'a ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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