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        Batman'da silahla kavgada bir genç öldü

        Batman'da meydana gelen silahlı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:19
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        Batman'da silahla kavgada bir genç öldü
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        Batman'da meydana gelen silahlı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

        Meydan Mahallesi Raman Caddesi'nde dün gece İbrahim Halil E. (18) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, İbrahim Halil E. başından silahla vurulması sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı genç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmada kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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