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        Batman'da "Gazze" konulu program düzenlendi

        Batman'da "Gazze" konulu program düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:57 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:57
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        Batman'da "Gazze" konulu program düzenlendi
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        Batman'da "Gazze" konulu program düzenlendi

        HÜDA PAR Batman İl Gençlik Kolları tarafından Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, bir yılı aşkın süredir Filistin halkının İsrail tarafından katledildiğini söyledi.

        Filistinlilerin büyük bir direnişle mücadelelerine devam ettiğini belirten Ramanlı, "Bir gün bile mücadelelerinden geri kalmadılar. Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada oradaki halka yapılan soykırım ve katliamları görüyor, elimizden bir şey gelmediğinden onlar için ağlıyor ve gözyaşı döküyoruz." dedi.

        HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç de Gazze'de İsrail tarafından insanlığa dair tüm hukuk, ilke ve değerlerin ayaklar altına alındığını ifade etti.

        Programa, HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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