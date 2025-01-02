Batman'da 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Meydan Mahallesi Raman Caddesi'nde İbrahim Halil E. ile bir grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada başından silahla vurulması sonucu ağır yaralanan İbrahim Halil E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 27 Aralık 2024'te İbrahim Halil E'nin (18) öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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