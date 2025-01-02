Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Batman'da 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 27 Aralık 2024'te İbrahim Halil E'nin (18) öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Meydan Mahallesi Raman Caddesi'nde İbrahim Halil E. ile bir grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada başından silahla vurulması sonucu ağır yaralanan İbrahim Halil E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        İbrahim'i, 'Ne bakıyorsun' diyerek öldürmüş
        İbrahim'i, 'Ne bakıyorsun' diyerek öldürmüş
        Batman'da yılbaşı denetimi 808 personel ile yapıldı
        Batman'da yılbaşı denetimi 808 personel ile yapıldı
        Batman'da yetki belgesi olmadan silah tamiratı yapan şüpheli yakalandı
        Batman'da yetki belgesi olmadan silah tamiratı yapan şüpheli yakalandı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan yeni yıl mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan yeni yıl mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak jandarma personeliyle bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak jandarma personeliyle bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, yılbaşı gecesi görev yapan personelin yeni yılın...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, yılbaşı gecesi görev yapan personelin yeni yılın...