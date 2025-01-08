Batman'da otomobilde 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
–Batman'da şüphe üzerine durdurulan araçta 10 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
–Batman'da şüphe üzerine durdurulan araçta 10 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde R.Ö'nün kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Bahçelievler Mahallesi'nde, şüphe üzerine yol kontrolleri sırasında durdurulan R.Ö'ye ait otomobilde yapılan aramada, 10 kilo 250 gram skunk bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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