Batman'da tefecilik operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Batman'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tefecilik yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda mağdur kişilere faiz karşılığında vadeli olarak senetle borç para verip, ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen ve bunları icra yoluyla yine tahsil etmeye çalışan 3 şüpheli belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 4 kişi adına düzenlenmiş 5 senet, farklı kişilere ait 3 banka hesap kartı, tüfek ve 38 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.