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        Batman'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Batman'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:30
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        Batman'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Batman'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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