Batman'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

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