Sason'da köy okulundaki öğrenciler sporla buluşturuldu

Batman Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Akademisyen Öğrenci Buluşmaları Projesi kapsamında Kınalı köyü İlk ve Ortaokulunda etkinlik düzenlendi.

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