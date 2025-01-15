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        Sason'da köy okulundaki öğrenciler sporla buluşturuldu

        Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince, Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü İlk ve Ortaokulunda öğrenciler sporla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:05 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:13
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        Sason'da köy okulundaki öğrenciler sporla buluşturuldu
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        Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince, Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü İlk ve Ortaokulunda öğrenciler sporla buluşturuldu.

        Batman Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Akademisyen Öğrenci Buluşmaları Projesi kapsamında Kınalı köyü İlk ve Ortaokulunda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte kurulan parkurda öğrenciler yarıştı.

        Programa, Vali Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, eşi Zeynep Demir, Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın eşi Şeyma Başar ve akademisyenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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