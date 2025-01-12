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        Batman Engelliler Spor Kulübü - Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü: 65-36

        TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 8'inci haftasında konuk ettiği Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü'nü 65-36 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:04 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:10
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        Batman Engelliler Spor Kulübü - Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü: 65-36
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        TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 8'inci haftasında konuk ettiği Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü'nü 65-36 mağlup etti.

        Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşmaya Batman ekibi, Ümit Koca, Serhat Kaya, Şakir Velioğlu, Nuri Rökün ve Hasan Alkun beşlisiyle çıktı. Batman Engelliler Spor Kulübü maçın ilk çeyreğini 22-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ise Batman Engelliler Spor Kulübü 31-28 önde tamamladı. Maçın üçüncü ve dördüncü periyodun da baskısını arttıran Batman Ekibi mücadeleyi 65-36 kazanarak puanını 13'e çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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