Batman'da hırsızlık zanlısı kadın yakalandı

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 15 fişek, 8 tam altın, 11 yarım altın, 25 çeyrek altın, çift küpe, altın yüzük, 2 bileklik ve zincir kolye ele geçirildi.

Yapılan çalışmada hırsızlık zanlısı olduğu belirlenen kadın, aynı gün yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Batman’da bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen kadın, polis ekiplerince yakalandı.

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