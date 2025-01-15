Sason'da DSİ tarafından ıslah çalışmaları devam ediyor

Batman'ın Sason ilçesinde DSİ tarafından yürütülen ıslah çalışmaları devam ediyor

Sason Kaymakamı Furkan Başar, DSİ'nin yürüttüğü Sason Çayı'ndaki ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Başar, proje kapsamında çift taraflı 2 bin 500 metre uzunluğundaki alanda yapılan ıslah çalışmalarıyla yaklaşık 5 bin dönüm arazinin tarıma kazandırılmasının hedeflendiği çalışmalar tamamlandığında bölgedeki tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve çiftçilerin refah seviyesinin yükseltilmesinin planlandığını belirtti.

Başar, projeyi yakından takip ettiklerini ifade ederek, bu çalışmaların bölge için büyük önem taşıdığını, emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi.

Kaymakam Başar, Sason'da tarımsal kalkınmaya yönelik bu tür projelerin devam edeceğini kaydetti.