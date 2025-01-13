Batman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Olay, öğleden sonra Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulselam Alphan'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AFM 538 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Alphan, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alphan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi için emniyete götürüldü.

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