Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        BATMAN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Abdulselam Alphan (80), hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL

        BATMAN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Abdulselam Alphan (80), hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğleden sonra Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulselam Alphan'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AFM 538 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Alphan, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alphan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        İstinaftan TOGO Kuleleri kararı
        İstinaftan TOGO Kuleleri kararı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu

        Benzer Haberler

        Batman Engelliler Spor Kulübü - Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü: 6...
        Batman Engelliler Spor Kulübü - Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü: 6...
        Batman'da hırsızlık zanlısı kadın yakalandı
        Batman'da hırsızlık zanlısı kadın yakalandı
        Batman Havalimanı aralık ayında 51 bin 532 yolcuya hizmet verdi
        Batman Havalimanı aralık ayında 51 bin 532 yolcuya hizmet verdi
        Batman'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da, 6 katlı binanın teras katı yandı
        Batman'da, 6 katlı binanın teras katı yandı
        Batman'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Batman'da 7 düzensiz göçmen yakalandı