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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ile görüştü

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:25
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ile görüştü
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ile bir araya geldi.

        Kaymakam İmrak, ilçede terzilik yapan esnafı makamında kabul etti.

        Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen İmrak, gerekli adımların atılacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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