Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ile görüştü
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ile bir araya geldi.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ile bir araya geldi.
Kaymakam İmrak, ilçede terzilik yapan esnafı makamında kabul etti.
Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen İmrak, gerekli adımların atılacağını belirtti.
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