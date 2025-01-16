Batman'da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisinin C.C.E. olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

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