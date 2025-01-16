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        Batman'da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Batman'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:13
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        Batman'da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Batman'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisinin C.C.E. olduğu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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