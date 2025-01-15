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        Kiraladığı evi ateşe veren kadın, kaçtı

        BATMAN'da kiraladığı evi ateşe vererek komşularına itfaiyeyi aramalarını söyleyen kadın, olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 21:08 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:10
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        Kiraladığı evi ateşe veren kadın, kaçtı
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        BATMAN’da kiraladığı evi ateşe vererek komşularına itfaiyeyi aramalarını söyleyen kadın, olay yerinden kaçtı. Kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Yengın, akşam saatlerinde Gap Mahallesi 2502’inci Sokak’ta bulunan Arslan Apartmanı’nda çıktı. İddiaya göre, 4 katlı apartmanın son katındaki dairede kiracı olan ve ismi öğrenilemeyen kadın, henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verdi. Kapısını kilitleyerek evden çıkan ve komşularına ‘Evimi ateşe verdim, itfaiyeyi arayın’ diye haber veren kadın, olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kilitli olan kapıyı kırarak, alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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