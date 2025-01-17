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        Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması yapıldı

        Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirlidi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:34
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        Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması yapıldı
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        Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirlidi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, 2 bin 956 kişinin sorgusu yapıldı, 69 araca 431 bin 257 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

        Uygulamada, 55 umuma açık yer, 2 metruk bina, 14 park, bahçe kontrol edildi, yaşı küçük 1 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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