Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması yapıldı
Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirlidi.
Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirlidi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, 2 bin 956 kişinin sorgusu yapıldı, 69 araca 431 bin 257 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.
Uygulamada, 55 umuma açık yer, 2 metruk bina, 14 park, bahçe kontrol edildi, yaşı küçük 1 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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