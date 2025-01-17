Batman'da sepet kovanı desteği verilen arıcıların kovanları incelendi

Programa, Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Çetin Doyar, teknik personel ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve ekibi, üreticilere proje kapsamında dağıtılan sepet kovanlarının hastalık durumu, arı mevcudu, bal stok durumu ve arı gelişimi kontrollerini yaptı.

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