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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu fidan dikim etkinliğine katıldı

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:21
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu fidan dikim etkinliğine katıldı
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, fidan dikti.

        Batman Üniversitesi yerleşkesinde, üniversite yönetimi tarafından çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunması için fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrenciler, akademisyenler ve çevre gönüllüleri fidan dikti.

        Daha sonra Nasıroğlu, üniversitede senato toplantısına katılarak, eğitim ve kalkınma konularında üniversiteye sağlanabilecek destekler üzerine değerlendirmede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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