AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu fidan dikim etkinliğine katıldı

Daha sonra Nasıroğlu, üniversitede senato toplantısına katılarak, eğitim ve kalkınma konularında üniversiteye sağlanabilecek destekler üzerine değerlendirmede bulundu.

Batman Üniversitesi yerleşkesinde, üniversite yönetimi tarafından çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunması için fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

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