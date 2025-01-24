AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu fidan dikim etkinliğine katıldı
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, fidan dikti.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, fidan dikti.
Batman Üniversitesi yerleşkesinde, üniversite yönetimi tarafından çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunması için fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrenciler, akademisyenler ve çevre gönüllüleri fidan dikti.
Daha sonra Nasıroğlu, üniversitede senato toplantısına katılarak, eğitim ve kalkınma konularında üniversiteye sağlanabilecek destekler üzerine değerlendirmede bulundu.
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