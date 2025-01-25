Batman'da 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
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