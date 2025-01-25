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        Batman'da 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:24
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        Batman'da 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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